Scutigera: l'insetto utile che conviene avere in casa

Trovare una scutigera in casa, ovvero l'artropode chilopode grigio-giallastro dalle 15 paia di zampe, può essere un bene, quindi, meglio non commettere l'errore di ucciderla. Questo insetto, infatti, ha la capacità di muoversi velocemente tra le pareti e i pavimenti ed è insettivoro. Questo è un suo grande pregio in quanto ha la capacità di uccidere cimici, scarafaggi, termiti, formiche, pesciolini d'argento, zanzare e perfino i ragnetti. Una scutigera può, infatti, liberarsi di tanti insetti indesiderati quindi meglio lasciarla vagare in casa. Si tratta, inoltre, di un insetto innocuo per l'uomo anche se non è la stessa cosa per le sue prede che uccide iniettando loro un veleno. La scutigera è dotata di un corpo rigido e di colore giallastro che le permette di muoversi con molta agilità e zampe a strisce bianche e nere. Vive dai 3 ai 7 anni e predilige ambienti umidi come le cantine, i bagni o le lavanderie. Ad attarle maggiormente sono i capelli, gli ammassi di polvere, i rifiuti organici e i peli degli animali domestici. Nonostante si tratti di animali utili, una loro eccessiva diffusione potrebbe essere fastidiosa quindi meglio mantenere un buon grado di pulizia per evitare che la propria casa si riempia di questi insetti.

Rimedi contro le scutigere

Tra gli ingredienti che sono in grado di allontanare questi insetti da casa ricordiamo: