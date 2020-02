Inaugurato il 152° anno accademico di Ca' Foscari col commiato del rettore

È stato inaugurato oggi, 11 febbraio, il 152° anno accademico dell'università Ca' Foscari di Venezia, nella cornice del Teatro Goldoni di Venezia. La cerimonia è stata, come di consueto, l'occasione di tracciare un quadro sul bilancio dell'ultimo anno dell'ateneo e sulle attività dei prossimi mesi. Per il rettore, Michele Bugliesi, è stato l'ultimo discorso inaugurale alla guida di Ca' Foscari.

Studenti

Dalla cerimonia odierna è emersa chiaramente la crescita di studenti nel corso degli ultimi anni. Rispetto ai 6122 nuovi iscritti del 2015, infatti, nel 2019 si è toccata quota 7241, con un incremento del 15%. In tutto, ad oggi, studiano a Ca' Foscari 22042 tra ragazzi e ragazze, in crescita del 10,8% nello stesso arco temporale. In tutto sono stati 6 i milioni di euro stanziati per finanziare 2880 borse di studio, che si sommano alle 6500 sostenute con i fondi regionali. Negli ultimi 5 anni, 6241 studenti hanno ricevuto borse per studiare all'estero, di cui 1292 solo nel 2019, nelle università partner, 714 in tutto in 67 paesi.

Ricerca

Nell'ultimo quinquennio Ca' Foscari ha acquisito 53,7 milioni di euro per il finanziamento di 311 progetti, con una tendenza in crescita nel corso degli anni. Solo nel 2019 sono stati raccolti 19,2 milioni, per 85 progetti; nell'ultimo triennio la raccolta è stata di oltre 35 milioni, contro i 12,5 dei tre anni precedenti. Sempre sul fronte della ricerca, negli ultimi 5 anni sono stati reclutati 85 fellows. Un'ulteriore novità riguarda il programma Cofund 2020, che vede l'ateneo unica istituzione italiana ad avere acquisito il co-finanziamento di 1,2 milioni di euro per un programma di reclutamento di 15 fellows da impegnare in progetti di ricerca sui temi delle "global challenges".