Maxi operazione dei carabinieri: sequestrate 1600 auto, 10 persone in manette

Utilizzavano le automobili per lo più per mettere a segno rapine e furti con destrezza. In particolar modo ad anziani, con la classica tecnica dell'abbraccio. Nella mattinata di oggi, i carabinieri del comando provinciale di Venezia hanno sequestrato un "parco" di 1600 automobili e messo le manette ai polsi a 10 persone appartenenti ad una minoranza rom romena, tra cui un minorenne.

Automobili per 13 milioni di euro

Le automobili, per un valore stimato di 13 milioni di euro, erano state intestate a 6 prestanome di nazionalità romena, responsabili a vario titolo del reato di "falsità in atti mediante induzione in errore". I veicoli sono stati sequestrati in Italia e all'estero (Romania, Spagna, Germania, Francia, Bulgaria, Austria, Svizzera, Ungheria e Polonia). Il blitz dei militari dell'Arma è la prosecuzione di un’attività investigativa nei confronti di una banda composta da oltre 40 criminali, appartenenti a minoranza rom romena, che ha consentito ai carabinieri di eseguire 10 ordinanze di custodia cautelare: 8 sono le persone attualmente in carcere, di cui un minorenne, un criminale si trova ristretto agli arresti domiciliari, mentre per un altro è scattato il divieto di dimora.

Arresti tra Spagna e Inghilterra

Alcuni degli arrestati sono stati localizzati e fermati negli ultimi giorni in Spagna e Inghilterra su mandato di arresto europeo, con la collaborazione delle forze di polizia estere, attivate tramite cooperazione Europol. È stata accertata la responsabilità in almeno 102 episodi delittuosi, commessi nelle regioni del centro e nord Italia e in Spagna. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di "concorso in rapina, furto con strappo, furto aggravato".

Il plauso del governatore

«Leggere di quali reati sono accusati gli indagati per gli episodi accertati - ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia - sembra di sfogliare buona parte del codice penale. Quello che provoca più indignazione è un’attività criminale che nella maggior parte dei casi sembra essere fatta di furti, rapine, sottrazioni con raggiro ai danni dei nostri anziani. Ringrazio i carabinieri di Venezia, la magistratura inquirente e tutte le forze dell’ordine che, anche a livello internazionale con l’Europol, hanno collaborato a questa vasta operazione si meritano meritandosi il plauso di tutti i veneti per bene. Un’operazione così vasta restituisce alla giustizia gente senza scrupoli che opera ai danni delle nostre comunità che, invece, chiedono di vivere in pace e senza delinquenti».