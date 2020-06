Sedicenne sfreccia in barca, multato

Navigava ad alta velocità, in zona Canale delle Scoasse fronte piazzale Santa Maria Elisabetta, al Lido di Venezia, creando un notevole moto ondoso a prua ed una consistente scia a poppa. La polizia, però, che stava controllando la zona, lo ha visto e lo ha fermato. Il giovane, un sedicenne, è stato sanzionato mercoledì pomeriggio per 229 euro e 50 centesimi e, successivamente, è stato accompagnato in questura per poi essere riaffidato alla famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro conducente di un barchino, che viaggiava con altri due giovani a bordo, dovrà pagare la stessa multa, visto che anche lui viaggiava ad alta velocità. Gli agenti della squadra volanti, anche con l’utilizzo degli acquascooter, stanno garantendo un monitoraggio della laguna e lungo i litorali in questi giorni, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e dei bagnanti.