In fuga col fidanzato a 17 anni: 5 giorni di apprensione per i genitori, poi il ritorno a casa

A soli 17 anni in fuga per amore. Come riporta il Gazzettino , è la storia di una giovane mestrina che ha fatto perdere volontariamente le proprie tracce, allontanandosi di casa con il proprio ragazzo, un 19enne che vive a Noale. La vicenda comincia poco prima di Capodanno, quando la coppia ha deciso di mettersi in macchina e percorrere chilometri su chilometri di strada, fino ad arrivare in Austria.

La denuncia ai carabinieri

Sono stati inevitabilmente giorni di grande apprensione per le famiglie dei due giovani, il cui unico desiderio, a quanto pare, era quello di vivere da soli, lontani da tutto e tutti. Ecco perché hanno spento i cellulari e hanno cominciato il proprio viaggio. I genitori hanno subito sporto denuncia ai carabinieri dopo l'allontanamento volontario dei due, rientrati comunque alla base dopo 5 giorni lontani da casa, il tutto senza l'apparente voglia di dare spiegazioni di sorta.

Una fuga finita in fretta

Sembra che a generare la fuga della coppia siano state le liti di famiglia, con la miccia esplosa dopo una brutta litigata prima di Natale tra la ragazza della coppia e la propria famiglia. Proprio in quel momento sarebbe scaturito il progetto di andarsene via. I pochi soldi in tasca e la mancanza di un appoggio sicuro sono stati i due elementi non certo secondari che li hanno costretti a vestire i panni del "figliol prodigo", facendo ritorno a testa bassa all'«ovile».