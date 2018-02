Pioggia di soldi per l'edilizia scolastica, 2 milioni per gli istituti di centro storico e isole

Pioggia di soldi per l'edilizia scolastica. La Giunta comunale nell'ultima seduta ha approvato tre delibere che impegnano complessivamente oltre 2 milioni di euro per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici scolastici di Venezia centro storico e Isole. "Andiamo a dare risposte puntuali alle evidenti e non più rinviabili necessità manutentive dei nostri istituti scolastici - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto - I nostri ragazzi devono poter vivere in ambito scolastico in ambienti salubri e puliti e noi, come Amministrazione comunale, abbiamo fatto una scelta di non rinviare più, come si faceva nel passato, quegli interventi fondamentali come i lavori per ottenere i certificati antincendio o antisismici".

Prima delibera

La prima delibera riguarda l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di restauro e adeguamento nelle scuole del Centro storico. Lavori per un importo complessivo di 700mila euro dei quali 300mila andranno per lavori di piccola manutenzione di tutte le scuole del Centro storico mentre i restanti 400mila saranno così impegnati in altri istituti scolastici (la Zambelli a Dorsoduro, la scuola dell'infanzia Tommaseo I di Castello, gli edifici di S. Francesco, Duca D’Aosta, Zambelli, Diego Valeri, Canal, Palazzo Priuli, Palazzo Carminati, Palazzo Jager, S. Provolo, Diaz 2, Pascolato, S. Elena, Gallina, Glicine, Gabbiano, S. Girolamo, Diedo, R. Michiel e D. Alighieri e la scuola secondaria Carminati a Santa Croce).

Centro storico e isole

La seconda delibera riguarda l’approvazione del progetto di ripristino straordinario di edifici scolastici a Venezia, per un totale di 750mila euro tra i quali i seguenti 150mila destinati ad interventi alla primaria Gallina di Cannaregio, 100mila per interventi di consolidamento strutturale alla Diego Valeri e 110mila per il risanamento dell'umidità al primo piano della secondaria Calvi-Gozzi. La terza delibera riguarda invece interventi di restauro e adeguamento nelle scuole del Lido, Pellestrina, Murano, Burano e S. Erasmo. Lavori per un totale di 600mila euro.