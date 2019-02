Deve scontare più di tre anni, 20enne arrestato: avrà i domiciliari

Nella tarda mattinata di lunedì i carabinieri della stazione di Caorle hanno rintracciato e arrestato un 20enne, cittadino brasiliano ma residente nella località balneare, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Pordenone.

I domiciliari

Dovendo il giovane scontare un residuo di pena, per un cumulo di 3 anni e 3 mesi, per reati in materia di stupefacenti commessi a Caorle tra il 2015 e il 2018, beneficerà dei domiciliari nell'abitazione di residenza.