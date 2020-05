«Per i dettagli aspettiamo l'ordinanza che firmerò domani, ma lunedì riaprono i centri estivi per i più piccoli». L'annuncio è arrivato dal presidente della Regione Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa dalla sede della protezione civile. Una conferenza alla quale hanno preso parte anche un gruppo di educatrici di asilo nido e scuole delle infanzia che hanno protestato a Marghera, lamentando come i servizi per i più piccoli e genitori siano finiti nel dimenticatoio e la loro riapertura non sia prevista dall'allegato all'ultimo dpcm del governo.

C'è attesa, quindi, per i dettagli della nuova ordinanza, che come annunciato dovrebbe essere disponibile già da domani, venerdì 22 maggio. Il testo dovrebbe riportare anche chiarimenti e linee guide sulle riaperture di parchi divertimento, luna park, centro sociali e culturali.

Nei giorni scorsi Fp Cgil di Venezia aveva frenato su questa eventualità, sottolineando come le condizioni di sicurezza per l'aggregazione dei piccoli, delle educatrici e del personale ausiliario ancora non sussistano. «Altra cosa - aveva spiegato Giordano - sono i centri ricreativi o le attività nei parchi che non vanno confuse con i servizi educativi. Per questo non accetteremo nessuna fuga in avanti». L'assessore alle Politiche educative del Comune di Venezia Paolo Romor, intanto, ha già compiuto un sopralluogo in alcuni istituti scolastici della città storica, in previsione di una possibile riapertura.