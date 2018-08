Pescatore furbetto a Chioggia: 250 chili di vongole a bordo, nessun documento sanitario

Continuano gli accertamenti sul pescato da parte dei carabinieri di Chioggia. L'equipaggio della motovedetta 803 "Antonino Fava" ha messo in atto una lunga sequela di controlli a tappeto sui pescherecci, riscontrando numerose irregolarità soprattutto in termini di regolamentazione sanitaria. Nel mese di luglio, ad esempio, un pescatore chioggiotto di 33 anni è stato sorpreso nel corso di un controllo con a bordo barca circa 250 chili di vongole, pronte per essere vendute ma prive della necessaria documentazione attestatante la provenienza.

Sequestro e sanzione

Inevitabile, a quel punto, il sequestro dei molluschi, poi rigettati in acqua perché ancora vivi, per ripristinare il proprio ciclo vitale. Sul mercato avrebbero fruttato al pescatore circa 2500 euro. Per il 33enne è scattata invece una sanzione amministrativa del valore di 2mila euro.