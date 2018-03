Chiude a chiave compagna e figlio neonato: finisce in carcere per sequestro di persona

Un operaio 38enne di Portogruaro, attualmente senza lavoro, è finito in carcere per sequestro di persona, dopo che giovedì ha chiuso a chiave la compagna, 31enne, e il figlio appena nato, nella camera dell'agriturismo Andreana, dove alloggiavano. La donna - lo riporta La Nuova Venezia - ha chiesto aiuto dalla finestra del secondo piano dello stabile a Villotta di Chions, in provincia di Pordenone.

Il litigio

Il fatto è accaduto dopo che i due avevano litigato e lei, con il neonato, non potendo più uscire dalla stanza, ha chiamato i carabinieri, arrivati sul posto dalla stazione di Azzano Decimo. La 31enne, di origini straniere, è stata liberata. Il compagno, che stava cercando di raggiungere a piedi il centro di Chions, è stato bloccato dai carabinieri e arrestato.

La donna ha raccontato alle forze dell'ordine di avere paura del suo compagno, e di aver trovato il coraggio di sporgere denuncia, anche perché era stata picchiata. Il 38enne portogruarese invece ha chiesto scusa ma non ha dato spiegazioni. La coppia era arrivata in provincia di Pordenone per cercare lavoro, a bordo di mezzi pubblici.

Interrogatorio

Prima di trasferirsi nell'agriturismo la famiglia era stata ospite della parrocchia di Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. Il 12 marzo scorso la donna ha partorito suo figlio proprio a San Vito. Dopo l'arresto del marito è tornata a Venezia, nella casa della nonna materna, dov' è residente. Il compagno portato in carcere a Pordenone è in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Il gip, Monica Biasutti, lunedì deciderà se convalidare o meno l'arresto. L'avvocato Federico Carnelutti ha assistito il 38enne di Portogruaro in altri due procedimenti, uno dei quali si è concluso con un'assoluzione.