3Down anche nel Veneziano: la connessione dati non funziona ed è diluvio di lamentele

Dalle prime ore della mattinata gli utenti 3 Italia stanno facendo di necessità virtù, scoprendo com'è vivere senza la connessione dati. Dalle 6 circa, infatti, il servizio non è disponibile, causando una rivolta tra gli utenti anche del Veneziano. Vengono segnalati problemi in tutto il territorio metropolitano: Noale, Cavallino-Treporti, Mestre (per stare solo ad alcuni messaggi spuntati sui social).

Il messaggio della compagnia

Alle 9.51 la compagnia telefonica ha ammesso le difficoltà attraverso un messaggio postato su Twitter e sugli altri canali ufficiali: "Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati - si legge - il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio". A quel punto è scattato il diluvio di risposte piccate degli utenti, alcune irripetibili. C'è chi chiede giga in omaggio e chi lamenta un presunto aumento nei costi che non si è tramutato in alcun miglioramento nel servizio.

Hashtag virale

Come era prevedibile, in poco tempo è diventato virale l'hashtag #3down, in attesa che il tutto torni il prima possibile alla normalità.