3V Sigma, parla il testimone. «Uno degli ustionati diceva: spogliatemi, ho caldo»

«Un forte fischio e un boato e la nube scura che mi veniva incontro. Avevo il telefono in mano, quella è stata la fortuna. Il sangue freddo mi ha fatto chiamare subito i pompieri. Ho detto che stavamo saltando per aria con lo stabilimento, vedevo gente scappare. Ho soccorso uno dei ragazzi feriti, l'indiano, gli ho slacciato la cintura. Diceva: "spogliatemi, ho caldo, ho caldo". Faccio fatica ancora adesso a dormire la notte». Sono le parole di Matteo Ferrazzo, lavoratore della 3V Sigma di Marghera, mentre ripercorre gli attimi dello scoppio e poi delle fiamme alte che hanno avvolto in poco tempo i due impianti dello stabilimento, venerdì scorso (gli altri intervistati sono Paolo Bizzotto, segretario della Cisl Venezia, Giuseppe Callegaro segretario Femca Cisl Venezia e Marco Bello, rsu Femca Cisl Venezia).

Le condizioni dei coinvolti

I due ragazzi coinvolti nel rogo sono ancora ricoverati, spiega Marco Bello, rsu della Femca Cisl. «Quello che è all'ospedale di Verona è ancora intubato, ma si fatica ad avere informazioni sanitarie perché le danno solo ai parenti. Da giorni dicevamo dei tank di xilene nei piazzali», dice Bello e il sindacalista Femca Cisl Francesco Coco: «Se non ci fossero stati i tank, al di là del fatto che il rischio in fabbrica rimane sempre, forse le conseguenze sarebbero state meno gravi. Bastava ci ascoltassero». Femca incontrerà il prefetto e la Regione nei prossimi giorni. Dal Comune, per ora, nessuna dichiarazione al riguardo.

La catena dei controlli

Rabbia e preoccupazione verso il futuro sono i sentimenti degli operai. «A ottobre scorso avevamo già denunciato l’azienda a causa di gravi carenze riguardo alla sicurezza», dichiarano i dipendenti. «Non è accanimento ma doveroso senso civico registrare una diffusa resistenza a prendere atto delle gravi carenze che hanno accompagnato e seguito il disastro colposo della 3V Sigma di Porto Marghera, con l’incendio divampato e l’inquinamento che ne è seguito», scrive il presidente di Municipalità di Venezia Murano Burano, Giovanni Andrea Martini. «Come se ci fosse una propensione a chiudere un occhio da parte della intera catena di competenze e di controlli, proprio mentre due persone gli occhi rischiano di chiuderli per sempre».

Oltre le responsabilità. Il rilancio

«Comune troppo timido nel porre il problema della responsabilità - commenta il presidente di Municipalità di Marghera Gianfranco Bettin - Non è un giudizio di condanna sommario, sarà la magistratura a fare le indagini e ricostruire quanto è accaduto, ma perché non si è risposto nettamente alle denunce fatte da sindacati e lavoratori? Marghera è una realtà grande e composita. Abbiamo ancora parti in abbandono che vanno messe in sicurezza, ma anche imprese che hanno investito in tecnologia e innovazione, è sbagliato fare di tutta l'erba un fascio - dice Bettin -. Ci sono 2 mila ettari di spazio, 1000 aziende, 15 mila addetti. Si rischia di dare un quadro limitato del problema riportando tutto all'incidente o dicendo che l'intera area non è stata rilanciata. Ma - aggiunge - alcune domande attendono risposte. Si tratta di un disastro ambientale? Lo sversamento è sembrato gravissimo, nel canale Lusore Brentelle, poi nella darsena della Rana, quindi nei canali industriali e di lì nella vicina laguna e verso il mare. Perché la 3V Sigma non aderisce al Simage, il sistema integrato di monitoraggio ambientale e di gestione delle emergenze? Perché si è consentito all’azienda di ignorare e, anzi, di rigettare le ripetute denunce dei lavoratori e dei sindacati sulle condizioni interne di insicurezza?».

La Repubblica fondata sul lavoro

«Proprio in questo momento in cui si discute di rilancio, investimenti e di futuro, la salute e la sicurezza dei lavoratori sembrano alcuni tristi proclami e convenevoli, non affrontati per quello che sono: ovvero un'emergenza e una macchia per il nostro Paese, che proprio nel lavoro e nella sua dignità trova le sue fondamenta, come dice l'articolo 1 della nostra bellissima Costituzione. Sicurezza sul lavoro e formazione alla sicurezza sono diritti imprescindibili, che devono essere valorizzati e rigorosamente attuati», concludono Massimo Iovine, Edoardo Iuliano, Endri Shtraza, Enrico Trento, Franco Cibin, Marta De Vivo, Matteo Catania, Riccardo Amedeo, Riccardo Pitzalis, Sergio Biancotto, Umberto Pisano: Giovani democratici veneziani.