Come sta andando il primo giorno della fase 2

Entra in vigore oggi la "fase 2" dell'emergenza coronavirus, ovvero il parziale allentamento delle restrizioni sugli spostamenti deciso dal governo. Anche se può sembrare che non ci sia molta differenza rispetto alla scorsa settimana, in realtà le nuove regole permettono a migliaia di persone in più di muoversi all'interno delle regioni: chi ritorna al lavoro (gli addetti del settore della manifattura e delle costruzioni, ma anche in generale quelli delle aziende che nel frattempo hanno riaperto assicurando il rispetto delle norme sanitarie), chi si sposterà per andare a trovare familiari o altre persone con cui si ha uno "stabile legame affettivo", chi semplicemente tornerà a frequentare i parchi per fare attività motoria. Si tratta, quindi, di un banco di prova importante per verificare diverse cose: l'adeguatezza dei trasporti, l'efficienza delle misure di sicurezza adottate nei posti di lavoro, nei terminal e nei luoghi più frequentati, la capacità delle singole persone di tornare a vivere alcuni tipi di situazioni quotidiane rispettando le regole.

A Venezia si nota, a partire da stamattina, una maggiore frequentazione dei mezzi di trasporto (vaporetti e autobus), ma anche un aumento del traffico nei canali, dovuto principalmente all'impiego delle imbarcazioni da lavoro. Mancano, ovviamente, i turisti. Ai marinai dei vaporetti Actv spetta il compito di far rispettare un numero massimo di persone a bordo, così come agli autisti dei bus, e molti dei sedili sono marcati con un bollo che indica il divieto di sedersi, per garantire le distanze minime tra i passeggeri. Situazione analoga per quanto riguarda i treni, mentre nelle stazioni gli adesivi a terra indicano agli utenti le distanze da rispettare e i percorsi da seguire.

Mezzi di trasporto

Vengono segnalati, in certi casi, assembramenti alle fermate e difficoltà a rispettare le distanze all'interno dei mezzi, soprattutto in alcune corse in orario di punta. «Ci riferiscono - dice Valter Novembrini, Filt Cgil - di gente rimasta a terra e molta gente agli imbarcaderi al Lido, Punta Sabbioni, sul 51, sul 52, stessa cosa sugli autobus, sul 2, fin dalle 6 del mattino. Idem nel T2, il tram Venezia-Marghera. I parcheggi sono vuoti, segno che l'interscambio mezzo privato-pubblico non funziona. Ci auguriamo che il prefetto ci convochi».

Per le strade e in città

Si registra anche un incremento del traffico sulle autostrade, con molti veneti che si muovono per andare fuori città. Sempre a Venezia, stamattina, si è svolta tra la stazione ferroviaria e Rialto una manifestazione di una serie di categorie che chiedono di poter tornare a lavorare. Le protesta è stata presidiata dalle forze dell'ordine. In generale, per le strade e per le calli si nota un certo movimento. Ci sono - come già successo nelle scorse settimane - code all'esterno di molti supermercati, anche perché ieri, domenica, erano chiusi. Tutti indossano regolarmente la mascherina e, per ora, le attività si stanno svolgendo in modo piuttosto ordinato.