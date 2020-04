Quattro primari nuovi all'Ulss4

Questa mattina il direttore generale dell'Ulss 4 ha firmato le delibere di avviso pubblico per l'assegnazione di 4 incarichi di direzione, ossia il reclutamento di 4 primari, che avranno il compito di coordinare le unità operative complesse di: Nefrologia, Chirurgia all'ospedale di San Donà, Medicina Legale al dipartimento di prevenzione e al distretto unico.

«Continuiamo a programmare la riapertura delle attività nel post emergenza sanitaria e parallelamente si continua, non essendosi mai fermata, con l'organizzazione funzionale dei reparti ospedalieri e delle attività territoriali», spiega il dg Carlo Bramezza. Una volta completate le procedure di legge verranno attribuiti gli incarichi che attualmente sono assegnati ad interim a Maria Elvira Padoan, a Daniele Carraro e a Maura Chinellato, rispettivamente per la Nefrologia, Medicina Legale e Distretto unico; mentre la Chirurgia di San Donà è attualmente diretta da Paolo Sorrentino che nell'anno corrente andrà in pensione.