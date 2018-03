Atvo rinnova la propria flotta, acquistati 40 nuovi autobus. "Arriveremo a 100"

Acquistati quaranta nuovi bus. L’operazione rinnovamento, avviata tre anni fa da Atvo, sta proseguendo secondo programmi. Dopo la prima trance dei dieci mezzi (del costo complessivo di 9.650.000 milioni di euro) acquistati nel 2014, l’Azienda di trasporti del Veneto Orientale è prova a mettere sulle strade altri 40 nuovi bus.

Bus a disposizione degli utenti

"Stiamo perfezionando tutta la parte burocratica - ha spiegato il direttore di Atvo, Stefano Cerchier - ed a breve i bus saranno a disposizione dei nostri utenti". Atvo conta di poterli mettere in strada entro la prima quindicina di aprile. "Un investimento importante - sottolinea il presidente Atvo, Fabio Turchetto - che rientra nella politica di continuo rinnovamento attuato dall’azienda in ogni settore e che Atvo è in grado di far fronte esclusivamente con risorse proprie". Quindi senza alcun finanziamento degli enti pubblici. "È anche una ulteriore dimostrazione di come la nostra sia una azienda solida, sana, che sa far fronte a investimenti importanti autonomamente. Vorrei sottolineare infine - conclude il presidente Atvo - anche l’attenzione all’ambiente: i mezzi acquistati sono di ultima generazione anche in fatto di emissioni nell’aria: avremo un contenimento sia in questo che nei consumi".

Altri acquisti in programma

Un investimento importante, nella logica del continuo rinnovamento e aumento della qualità dei servizi, ma non certamente l’unico. Secondo l’annunciata politica di investimenti triennali, Atvo, infatti, arriverà ad acquistare complessivamente 100 nuovi bus. A breve sarà annunciata la presentazione ufficiale.