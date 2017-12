Si scambia video hard con una donna in rete, poi scatta il ricatto: "1500 euro o li pubblico"

L'aveva conosciuta in chat: prima era riservata, poi col passare del tempo era diventata sempre più disinibita. Di certo non avrebbe mai immaginato che il teatrino fosse stato montato "ad hoc" per ricattarlo. Come riporta la Nuova, si tratterebbe della disavventura nella quale sarebbe incappato un 40enne residente nel Sandonatese, terminata con una tentata estorsione di denaro.

Lo scambio di foto e video

Tutto sarebbe cominciato in rete, prima con una conoscenza virtuale pacata, poi con scambio di foto e video hard. Quella che in rete è definita la pratica del "sexting". Ma il gioco, ben presto, avrebbe assunto i contorni del ricatto, con la donna che avrebbe chiesto al 40enne 1500 euro per non pubblicare i suoi video nella rete. Lui, in quei filmati, compare a volto scoperto, e quindi capisce subito di essere stato incastrato, di non avere vie d'uscita. La prima idea sarebbe quella di pagare, per non essere messo alla gogna sul web, ma dopo essersi confidato con un amico avrebbe deciso di denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine. Come poi avrebbe effettivamente fatto.

Non si tratta del primo caso di estorsione a sfondo sessuale nel Veneziano, e non sarà di certo l'ultimo. A cadere nella rete del "sexting", qualche tempo fa, era stato anche un uomo di Fossalta, aiutato dai parenti che erano riusciti a rintracciare la ragazza convincendola a desistere dai propri propositi.