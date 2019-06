Venezia, furbetti dell'ostello: scoperti 4 alloggi senza autorizzazioni

Quattro strutture abusive nella rete delle forze dell'ordine. I controlli sugli ostelli e le case vacanze coordinati da guardia di finanza e polizia locale di Venezia continuano a dare i loro frutti. Questa volta, a finire nel mirino di militari e agenti sono state delle attività in tutto e per tutto irregolari, gestite da cittadini stranieri: due cinesi, un coreano ed un afgano.

All'interno 15 turisti

Al momento dei sopralluoghi erano presenti all'interno degli immobili una quindicina di turisti di varia nazionalità, tutti stranieri, attirati dalla possibilità di soggiornare a Cannaregio, in pieno centro città, a dei prezzi concorrenziali. Le strutture, infatti, sono pubblicizzate su tutti i principali portali in rete, con disponibilità fino a 12 posti letto.

Le sanzioni

Al termine dei controlli, sono state elevate sanzioni per circa 15mila euro per violazione alla legge regionale in materia di autorizzazioni, classificazione delle strutture e requisiti delle stesse, nonché al regolamento comunale per l'imposta di soggiorno. Sono attualmente in corso altre indagini per accertare gli eventuali illeciti di natura fiscale ed amministrativa dei gestori delle strutture, sulla conformità edilizia, sull'agibilità degli immobili e sull'eventuale mancato versamento dell'imposta di soggiorno.