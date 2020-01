A Venezia sorgeranno 2 nuovi approdi per 59 posti barca a tempo

Due nuove approdi a Venezia per soste temporanee. Le strutture, che saranno destinate a residenti ma anche a turisti, sorgeranno a Santa Chiara, nell'area un tempo occupata dalla ex Piscina Rari Nantes, e nel bacino de la Saca de Misericordia. Il progetto definitivo, approvato dalla giunta comunale nella seduta di ieri, garantirà 59 nuovi posti barca a tempo.

I due nuovi approdi

Nel primo approdo, quello a Santa Chiara, potranno essere ormeggiate fino a 21 imbarcazioni contemporaneamente; si tratta di una struttura realizzata con elementi prefabbricati galleggianti, che consentiranno di raggiungere in modo più agevole Piazzale Roma e la stazione Santa Lucia, oltre ad una sbarco facilitato a terra indipendentemente dal livello di marea e una protezione contro le onde. La seconda, invece, andrà a completare la struttura già esistente della Darsena della Misericordia e potrà ospitare un massimo di 38 imbarcazioni.

Per Venezia 59 nuovi posti barca

«Si tratta di lavori per un importo complessivo di quasi 1,6 milioni di euro - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto -. L’obiettivo, soprattutto per i residenti in città, è proprio quello di agevolarli nelle attività quotidiane o, più semplicemente, negli spostamenti con la loro barca che, ad oggi, sono difficoltosi per la mancanza di luoghi dove poterla temporaneamente ormeggiare».