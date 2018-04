Piave 2018, 66° raduno Bersaglieri: ricordando la Guerra al suono delle fanfare

Il 21 maggio 2017, al termine della sfilata del 65° raduno nazionale Bersaglieri di Pescara, il passaggio della Stecca tra il sindaco della città di Pescara, Marco Alessandrini, e il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, ha dato ufficialmente avvio ai preparativi di “Piave 2018”, il 66° raduno nazionale Bersaglieri, che culminerà con la grande sfilata del 13 maggio 2018.

La Grande Guerra

Con Piave 2018 si vogliono ricordare e commemorare tutti i caduti della Grande Guerra, venendo appunto l’evento a coincidere con l’anno della chiusura delle celebrazioni del centenario del primo grande conflitto mondiale. E proprio per richiamare a questa ricorrenza, il comitato organizzatore, guidato dal presidente Mauro Cattai, ha deciso di non intitolarlo semplicemente alla città ospitante, ma di dedicarlo proprio all’area del Piave, fiume sacro alla patria e ultimo baluardo difensivo dopo la ritirata di Caporetto.

Ecco dunque il nome “Piave 2018”. Scelta rivelatasi vincente, e che ha visto anche il grande appoggio e contributo della Regione Veneto, che lo ha inserito all’interno dei grandi eventi della Regione, oltre che il patrocinio di ben 14 comuni del territorio. Proprio il Piave, fino alla fine, sarà protagonista del raduno, dato che la sfilata conclusiva si snoderà a cavallo del fiume, tra la Città ospitante San Donà e la partner Musile.

Le scuole

Per rendere ancora più indimenticabile questo evento, il programma non si è limitato ai concerti delle fanfare del sabato sera, e alla sfilata finale della domenica mattina. È stato bensì arricchito con eventi e tappe di avvicinamento, cominciate già nel 2016, volti a coinvolgere le scuole del territorio. Proprio in merito a questo aspetto, il comitato organizzatore ha fatto conoscere agli studenti nuovi e stimolanti percorsi didattici, nei quali ricordare non solo i cent’anni dalla fine della Grande Guerra, ma anche la storia del Corpo dei Bersaglieri, i loro ideali, le loro esperienze, e le speranze per un futuro di pace. La partecipazione è stata entusiasmante con ben 12 Comuni del Piave coinvolti, 19 gli Istituti con 39 plessi aderenti, 320 docenti, 233 classi in ascolto, e quasi 6000 studenti incuriositi ed emozionati.

Il programma di eventi

Due mostre storiche. La prima incentrata sulla Grande Guerra “Bersaglieri sul Piave”, curata dall’associazione “Il Piave 1915-1918”, in collaborazione con i Musei Civici Sandonatesi. La seconda, invece, sarà focalizzata sulla storia dei Bersaglieri, raccontata attraverso i cimeli arrivati dal Museo di Porta Pia di Roma. Ci saranno poi due conferenze storiche, una sui Reparti d’Assalto nella Grande Guerra, a cura di Massimiliano Ursini, vice presidente della Federazione Nazionale Arditi d’Italia, e una seconda a cura del Generale Marcello Cataldi, dal titolo “La Grande Guerra: Vittorio Veneto, la vittoria”.

Nel calendario degli eventi sono state inserite tre gare sportive: una marcia podistica in notturna, non competitiva, un percorso cicloturistico di 40 chilometri, tra Piave Vecchia e Piave Nuovo, e una gara agonistica nazionale di mountain bike di 32 chilometri. I due alzabandiera ufficiali del raduno a Musile e San Donà apriranno l’ultima, intensa, settimana di attività. L’8 maggio verrà inaugurato il villaggio del bersagliere, situato in piazza Rizzo. L’area farà da palcoscenico per gli spettacoli, e sarà il punto principale per la ristorazione.

Raduno

Il 10 maggio il primo appuntamento del raduno, con la prova generale di gittamento del ponte militare da parte del 2° reggimento Genio Pontieri di Piacenza. Il ponte sarà poi ricollocato anche sabato 12 e domenica 13 per la sfilata conclusiva. Seguiranno le premiazioni dei concorsi scolastici, le presentazioni di due libri che approfondiscono le tematiche della Grande Guerra, e il primo dei tre appuntamenti dedicati agli appassionati di filatelia.Il tutto in collaborazione con Poste Italiane. Venerdì arriveranno in città al mattino il medagliere nazionale e la bandiera di guerra dell’11° reggimento Bersaglieri di Orcenico Superiore.

Fanfare

Nel pomeriggio invece le fanfare Bersaglieri cominceranno a diffondere vivaci e allegre note sfilando per il centro cittadino. Musica che continuerà fino a sera, con il concerto di gala delle tre fanfare rappresentative del nord, centro e sud Italia. Sabato, al mattino il Vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, celebrerà nel Duomo di San Donà di Piave, alle 9, la Santa Messa in onore dei caduti della Grande Guerra. Alle 11 verrà dato spazio al comitato organizzatore di Matera 2019, per presentare il 67° Raduno nazionale Bersaglieri, e nel primo pomeriggio si attenderà l’arrivo in piazza Indipendenza delle staffette composte dalle pattuglie ciclistiche e podistiche.

Alle ore 16, allo studio Zanutto, è previsto il Military Tattoo “La musica unisce i popoli”. Nell’intermezzo dello spettacolo ci sarà un’esibizione dell’11° reggimento Bersaglieri della Brigata Ariete, con un saggio ginnico-militare accompagnato dalla fanfara militare del Reggimento. Gran finale poi con 100 fanfaristi appartenenti alle fanfare delle sezioni di San Donà di Piave, Lonate Pozzolo e Bedizzole. A dirigere il grande spettacolo musicale sarà il Maestro Fulvio Creux, già direttore della banda dell’Esercito Italiano. A San Donà, alle 21, sulle acque del Piave, sul ponte militare, si ritroveranno tutte le bande militari per lo spettacolo finale. Un ricordo e omaggio musicale ai caduti della Grande Guerra.

20 mila bersaglieri

Domenica la sfilata conclusiva di Piave 2018, dove circa 20 mila bersaglieri percorreranno i 3 chilometri e 800 metri di percorso. Si partirà da via XIII Martiri alle 9, si coprirà il percorso tra San Donà e Musile con un doppio passaggio del Piave attraverso il ponte militare all’andata, e sul ponte della Vittoria al ritorno, e si concluderà con la caratteristica corsa, al suono delle fanfare, davanti al palco delle autorità lungo Corso Silvio Trentin. Il raduno Piave 2018 vedrà quindi la conclusione con l’ammaina bandiera alle 18, e chiuderà, anche la parte riguardante gli eventi, la premiazione del Concorso Vetrine Cremisi. Al link, il programma ufficiale del raduno: https://66radunobersaglieripiave2018.it/programma-raduno/