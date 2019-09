Pescano abusivamente 70 chili di vongole: barca sequestrata

Sorpresi sotto la pioggia battente mentre stavano pescando abusivamente. Muniti di bombole e attrezzatura da sub, 4 pescatori di Chioggia sono stati fermati dal nucleo natanti di Venezia mentre rastrellavano novellame di vongola (della specie tapes philippinarum) nel cane Avesa nel territorio comunale di Mira. Per loro è scattata la sanzione e il sequestro di tutto il pescato.

Natante sequestrato

I membri del gruppo, tutti noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici, non si sono accorti dell'arrivo del drifting dell'Arma, che ha bloccato i quattro prima che potessero accennare la fuga. Fermati e condotti in caserma a San Zaccaria per i controlli del caso, sono stati sanzionati. L'imbarcazione a motore e l'attrezzatura subacquea sono state sequestrate, mentre il novellame, 70 chili circa, è stato restituito alle acque della laguna: le reti sono state svuotate in zona "nursery", nel tratto in cui il prodotto era stato prelevato.