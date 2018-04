Non risponde al telefono da 2 giorni, agenti e 118 si mobilitano: era dalla parrucchiera

Ha fatto preoccupare tutti, ma alla fine tutto è finito per il meglio. Una donna ultra novantenne, molto preoccupata, ha informato gli agenti della polizia locale che una sua amica, anche lei di 92 anni, sola e senza familiari, non rispondeva alle sue chiamate da due giorni.

Si temeva il peggio

A vuoto i primi tentativi di contattare la signora. Il telefono continuava a squillare, ma nessuna risposta. Una pattuglia si è quindi recata di fronte alla sua abitazione, in via Eraclea. Porta chiusa, nessun rumore all’interno. Nessun riscontro anche dalle prime ricerche condotte tra i vicini di casa e nelle zone limitrofe. Pronti al peggio, gli agenti hanno contattato il pubblico ministero di turno per farsi autorizzare ad entrare nell’appartamento forzando la porta con l’ausilio dei vigili del fuoco. Sul posto anche un’ambulanza.

"Ero dalla parrucchiera"

Nel frattempo sono proseguite le ricerche della signora e, pochi istanti prima di scardinare il portone di ingresso, la polizia locale è riuscita a rintracciarla. Serafica, l’anziana, per nulla preoccupata di tutto il personale intervenuto, ha spiegato di aver fatto tardi dalla parrucchiera e di non riuscire a ritrovare il cellulare. "La signora ci ha fatto davvero preoccupare, ma alla fine siamo stati sollevati - commenta il comandante Marino Finotto - Quello che resta, in questa piccola vicenda, è la preoccupazione e la solidarietà della signora che ci ha segnalato la scomparsa. Un bell'esempio di amicizia e di valori".