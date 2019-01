Giovane bengalese aggredito da una baby gang

Lo hanno insultato e minacciato. Quando un passante è intervenuto per difenderlo, se la sono presa anche con lui. La polizia in queste ore sta cercando di ricostruire i contorni di un episodio avvenuto venerdì sera, dieci minuti prima della mezzanotte, in campo San Polo a Venezia. Protagonisti, un giovane bengalese è un gruppo di minorenni veneziani.

Due dei ragazzini, secondo la testimonianza del passante, avrebbero avvicinato lo straniero che stava passeggiando al solo scopo di insultarlo. Stando a una prima ricostruzione, sembra che non si conoscessero. Un trentenne che stava portando fuori il cane a quel punto, accorgendosi di ciò che stava accadendo, ha deciso di intervenire e da qui è scoppiata una lite tra lui e i ragazzini. L’uomo ha chiamato la polizia e in quegli attimi concitati il bengalese se n’è andato.

Gli agenti, una volta arrivati, nei pressi dell’ufficio postale hanno trovato sei ragazzini, che sono stati identificati. La polizia ha raccolto la testimonianza del trentenne e avviato un’indagine per ricostruire i fatti. Nessuno sarebbe rimasto ferito. I minorenni sono stati riaffiorati ai genitori.