Casa in fiamme, nube di fumo visibile da lontano

Una nube di fumo nera visibile a centinaia di metri di distanza ha creato preoccupazione tra i cittadini mercoledì all’ora di pranzo. Ad andare in fiamme, un’abitazione in via Piva, a Oriago di Mira.

I pompieri sono arrivati con diverse squadre intorno alle 13 e si sono occupati delle operazioni di spegnimento. Il fumo era visibile anche da Spinea. Alle 14 le fiamme erano state domate. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza una bombola che si trovava all'interno della casa. Sul posto anche i carabinieri e il 118. Non risultano persone ferite.