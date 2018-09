Scivola e finisce in un canale mentre va a funghi, trovato senza vita

È stato ritrovato senza vita Giorgio Bozzo, 79 anni, veneziano di Carpenedo. L'allarme per il suo mancato rientro era stato lanciato martedì sera attorno alle 21. Ospite del campeggio della Val di Gares e da anni frequentatore di questi luoghi, era in vacanza con la moglie. Martedì alle 15.30 circa si era allontanato a piedi per andare a camminare nel bosco e vedere se erano spuntati funghi.

Ricerche

Dopo averlo a lungo atteso, anche se abituata alle sue camminate solitarie, la moglie, preoccupata, ha contattato i carabinieri per dare l'allarme. Il Soccorso alpino della Val Biois si è portato sul posto, assieme a due unità cinofile di cui una molecolare, e ha iniziato a perlustrare i sentieri attorno al campeggio fino a notte con i carabinieri. Alle 6 di mercoledì mattina altri soccorritori si sono uniti alle perlustrazioni nelle zone "da funghi" e sulla rete dei sentieri. Erano pronti a decollare sia l'elicottero dei vigili del fuoco, per portare alcune squadre in quota, sia l'NH 500 della guardia di finanza, quando, verso le 9, una delle squadre a piedi ha trovato l'uomo.

Caduta di oltre 100 metri

Il corpo senza vita è stato rintracciato in fondo a un canale nel bosco nella località Mezzavalle, territorio di Canale d'Agordo. Da una prima ricostruzione pare che, presa la direzione verso Casera Vecia, l'anziano sia uscito dal sentiero, finendo su dei salti di roccia da dove è scivolato ruzzolando per oltre cento metri. La salma è stata ricomposta, imbarellata e calata a valle con sistema lecchese fino alla sottostante strada comunale, per essere poi affidata al carro funebre.