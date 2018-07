Sabato notte Passante chiuso per lavori in direzione ovest, traffico deviato in tangenziale

Passante di Mestre chiuso in direzione Milano sabato notte per lavori in carreggiata ovest. Cav S.p.A. concentrerà in una notte alcuni necessari lavori di manutenzione, prevedendo la chiusura dell’intera carreggiata in direzione Milano. Il traffico sarà deviato sulla Tangenziale di Mestre.

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 luglio infatti, la Società Concessionaria provvederà alla chiusura della carreggiata ovest del Passante con deviazione del traffico in A57-Tangenziale di Mestre all’altezza di Quarto d’Altino. Ciò sarà possibile grazie all’istituzione, dalle 22 di sabato alle 7 di domenica, di un’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Venezia Est per tutto il traffico proveniente da Trieste e diretto a Milano. Regolare invece quello in direzione Trieste, con la carreggiata est della A4 percorribile normalmente senza limitazioni.