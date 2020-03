Continuano gli abbandoni di rifiuti, una persona multata

Continuano gli abbandoni di rifiuti e ingombranti, anche in questo periodo in cui è vietata la circolazione se non per motivi di lavoro, salute e necessità. Episodi che si stanno verificando in tutta la provincia, in particolare nella zona del Miranese e della Riviera del Brenta, e sono probabilmente legati alla chiusura temporanea fino al 5 aprile (causa Coronavirus) di ecocentri ed ecomobili.

E’ stato anche riscontrato l’aumento di abbandoni all’esterno del proprio comune di residenza. Ieri, infatti, è stata multata una persona, residente in un Comune della Riviera, che aveva abbandonato sacchetti con i propri rifiuti domestici intorno a un cassonetto di Mestre. "Gli ispettori ambientali stanno continuando a controllare il territorio e a multare", spiegano da Veritas. In aggiunta, i trasgressori saranno segnalati alle forze dell’ordine per non aver rispettato le limitazioni alla mobilità.