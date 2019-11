Abbav: «Non siamo la causa dell'esodo»

Affitti turistici, appartamenti e b&b a Venezia. A prendere la parola lunedì sera, nella sala dei Laneri della Scuola di Santo Stefano, gli affittacamere di Abbav, (associazione b&b alloggi turistici Veneto). Il dato di partenza, secondo i numeri del commercialista Giorgio Cichellero, è l'aumento esponenziale. «Nel 2013 i b&b, regolarmente registrati, erano 2 mila e 800. Due anni dopo sono saliti a 3250. Nel 2017 l'impennata: a Venezia contate 6 mila strutture di questo tipo. Nel 2019 salgono ancora a 7400». Eppure, dice Tomamso Bortoluzzi tecnico Abbav, «non sono i b&b la causa dello spopolamento della città lagunare». Il fenomeno, per Bortoluzzi, è iniziato molto prima. «È il decesso dei residenti la colpa dell'esodo. Ne muoiono 1000 all'anno - per Cichellero -. Qui non nasce nessuno perché non c'è lavoro. Non perché non ci sono case».

Seconde case e case vuote

Su 40 mila e 500 appartamenti totali, disponibili a Venezia, quelli adibiti a locazioni per i visitatori sono circa 5000 - dice Bortoluzzi -. Dei 35 mila rimanenti, 20, 25 mila mila sono case dei residenti, che sono 50 mila in centro storico: la famiglia tipo è di due, tre persone. E le altre case, o sono immobili adibiti a seconde abitazioni, o sono chiuse. Perciò - conclude il tecnico di Abbav - quegli stabili non andrebbero comunque ad aumentare il numero dei residenti in città». Nè si spiegano le ristrutturazioni, numerose a Venezia, con costi da 2000 euro a metro quadro. «Non ammortizzabili se non attraverso reinvestimenti di altro tipo, rispetto ad affitti da 800 euro al mese».

Self check in

Il problema resta l'abusivismo, le prenotazioni non dichiarate, quelle degli escursionisti» che non lasciano traccia, afferma. «Gli estero su estero», che non versano tasse per le attività perché hanno la sede in altre parti del mondo. Anche il self check in, con codice per l'ingresso alla camera, che permette di gestire la locazione senza reception né presenza alcuna sul posto, «va scoraggiato», per Abbav. Perché «slega completamente un'attività dalla famiglia che si immagina abbia un legame stabile con il posto». La mancanza di posti qualificati, ben pagati, di lavoro, «quelli che permetterebbero di comprare casa in centro storico a 4 mila euro al metro quadro, distingue Venezia da Milano. «Lì le case ne valgono 7 mila - dice Abbav -. Eppure gli acquirenti esistono e non sono solo stranieri, come avviene nel 75% dei casi a Venezia».

«Non siamo delinquenti»

«Abbiamo voluto questo incontro, aperto alla città, per dire che non siamo un elemento negativo - dice Giorgio Cichellero. Il saluto delle istituzioni lo porta l'assessore al turismo Paola Mar. Ci sono anche il consigliere Fucsia Maurizio Crovato, la consigliera 5 Stelle Elena La Rocca, il consigliere Renzo Scarpa del Gruppo Misto, Giovanni Giusto delegato alle Tradizioni -. Diamo lavoro a un indotto di 20 mila addetti. In una città dove l'unico settore che funziona è il turismo, in assenza di alternative, creiamo opportunità». È in sala anche Gian Angelo Bellati, che si inserisce nel dibattito spiegando i benefici, derivanti dall'autonomia, in caso di vittoria del Si al referendum di separazione fra Venezia e Mestre, per le locazioni turistiche. «Con i Comuni divisi sarebbe tutto a posto con i b&b».