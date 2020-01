Portato in carcere l'uomo che ha violentato per anni la figlia della compagna

I carabinieri di Mira hanno arrestato F.H., marocchino di 63 anni ritenuto colpevole di aver violentato la figlia minorenne della donna con la quale aveva avuto una relazione. L'uomo, secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe approfittato dei momenti in cui rimaneva da solo con la ragazzina per approcciarla, facendole delle proposte inequivocabili che faceva passare per un gioco. Gli abusi sono iniziati nel 2000, quando la piccola aveva 7 anni, e sono proseguiti per i 7 anni successivi.

Violenze sulla minorenne

All'inizio la vittima assecondava inconsapevolmente le mosse dell'uomo. Quando, crescendo, ha cominciato a rendersi conto della vera natura di quelle "attenzioni", ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri di Mira. Da lì è partita la segnalazione urgente, con il processo che ha portato a una prima condanna già nel 2007. Dopo altri due gradi di giudizio l'uomo è stato definitivamente riconosciuto colpevole nel 2016, ma l'esecuzione della pena era stata differita per motivi di salute. Nei giorni scorsi i carabinieri lo hanno finalmente portato in carcere, dove lo aspettano 6 anni e 6 mesi di reclusione.

Altri arresti a Favaro e Santa Maria di Sala

Altre due persone sono state arrestate durante i controlli degli ultimi giorni: a Favaro Veneto una pattuglia ha individuato S.C., italiana 32enne di etnia nomade, pluripregiudicata e accusata di un furto ai danni di una negoziante di Perugia. La donna è stata portata in carcere. A Santa Maria di Sala, invece, i carabinieri hanno scoperto che un 57enne già ristretto agli arresti domiciliari continuava a spacciare cocaina direttamente dalla sua abitazione; anche lui, quindi, è stato accompagnato al penitenziario.