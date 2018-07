Blitz anti-abusivi tra la spiaggia e la pineta a Bibione: oltre mille articoli sequestrati

La lotta all’abusivismo commerciale entra nel vivo per quanto riguarda le località balneari: a Bibione la polizia locale in poche ore ha operato un maxi sequestro di oltre mille oggetti pronti per essere messi in vendita. L'operazione si è svolta venerdì pomeriggio tra la spiaggia e la pineta con l'impiego di 15 agenti che hanno effettuato controlli a tappeto da Lido dei Pini a Bibione Pineda.

Sequestri

Spiega il comandante Andrea Gallo: "Sono state controllate capillarmente tutte le zone della spiaggia; a ciò si sono aggiunti controlli stradali per la verifica del trasporto di merce su strada ed il rispetto del regolamento comunale che vieta la detenzione senza giustificato motivo di merce destinata alla vendita”. I dati finali dell’operazione: 1086 oggetti sequestrati tra cui 704 di bigiotteria, 85 aquiloni, 70 asciugamani. 116 i pezzi sequestrati perché contraffatti, tra cui 63 marchi pronti per essere applicati, 31 borse e 22 borselli. L’intera operazione ha comportato il sequestro di merce per un valore commerciale che si aggira intorno ai 20 mila euro.

Difesa della legalità

“I servizi mirati contro il commercio illegale – evidenzia Gallo – sono quotidiani sia in spiaggia che in isola pedonale, sia in uniforme che in borghese e la netta diminuzione dei venditori è un dato oggettivo che dimostra l’efficacia dei controlli”. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto: ”Il contrasto all’abusivismo commerciale. Queste operazioni sono una concreta risposta per la difesa della legalità”.