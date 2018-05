Primo maggio, primi sequestri sul litorale: due abusivi bloccati con 1.200 articoli irregolari

Con il primo maggio e il suo ponte lungo scattano le prime multe ai venditori ambulanti che iniziano a praticare la propria attività sulle spiagge del Veneziano. E' il caso di Sottomarina, dove l’equipaggio della motovedetta dei carabinieri di Chioggia ha fermato due bengalesi con borsoni al seguito. All'interno si trovavano occhiali da sole, girandole, accessori vari per cellulari, braccialetti, orologi da polso, bandane e fasce per capelli. Tutto privo di marchi, quindi non "tarocchi".

Sanzioni

I due stavano comunque violando la norma che vieta di detenere e trasportare merce finalizzata alla vendita su area demaniale marittima, quindi sono stati multati con sanzioni fino a 500 euro. Tutta la merce (quasi 1.200 oggetti, del valore di circa 4mila euro) è stata sottoposta a sequestro.