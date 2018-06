Pattugliamenti sulle spiagge di Sottomarina, multe agli abusivi e merce sequestrata

Con l'avvio della stagione balneare tornano gli abusivi sulle spiagge e i controlli dei carabinieri. In questi giorni sul litorale di Sottomarina sono stati fermati quattro venditori, di cui tre di origine bengalese e un pakistano, con appresso borsoni colmi di merce irregolare: occhiali da sole, girandole, accessori per cellulari, braccialetti, orologi, bandane. Tutto privo di marchi, quindi non contraffatto.

Multe

I quattro, in regola con il permesso di soggiorno, sono stati multati in base alle norme sul commercio del Comune di Chioggia, con sanzioni fino a 500 euro. La merce (oltre un migliaio di pezzi, valore stimato 5mila euro) è stata sequestrata.

Abusivi in fuga

Recuperati anche ulteriori borsoni che invece contenevano articoli palesemente taroccati, in tutto 400 accessori per l’abbigliamento che sul mercato nero sarebbero stati venduti a circa 10mila euro: in questo caso gli abusivi, vedendo arrivare gli uomini in divisa, sono fuggiti abbandonando la merce a terra.