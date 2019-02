Quarantenne indagato per atti sessuali con 3 minori: in casa materiale pedopornografico

Entrare in contatto con le proprie vittime, per lui, era molto semplice. Frequentava gli stessi ambienti e quindi era più agevole carpirne la fiducia. Questa mattina, i carabinieri di Mestre hanno eseguito una duplice misura cautelare a carico di uomo di 40 anni, di professione allenatore, indagato per detenzione di materiale pedopornografico, adescamento e atti sessuali con minorenni di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Il gip del tribunale di Venezia ha imposto all'uomo l'obbligo di dimora e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime.

Le indagini

A lanciare l'allarme ai carabinieri è stata la madre di una ragazza minorenne, insospettita dallo strano rapporto che la giovane intratteneva con l'uomo. È stato controllando il cellulare della figlia che si è trovata di fronte alla cruda realtà: le chat su WhatsApp erano il chiaro segno di una relazione tra i due, fatta di scambi di messaggi inequivocabili, contenenti anche richieste di fotografie spinte. A quel punto i militari dell'Arma hanno avviato le attività investigative che hanno permesso di appurare come il 40enne, nel corso degli anni, avesse compiuto ripetuti atti sessuali con almeno altre due ragazze, ora maggiorenni ma all'epoca minori, nei fine settimana. Quando evidentemente aveva modo di starci a stretto contatto. A seguito di perquisizione domiciliare l'uomo è stato trovato in possesso di vario materiale pedopornografico.

Perquisizone domiciliare

L'interrogatorio delle vittime in ambiente protetto ha permesso di chiarire il modus operandi del pedofilo. Dopo aver carpito la fiducia delle ragazzine, le sottoponeva a forti pressioni psicologiche, riuscendo prima a farsi inviare foto spinte e poi ad avere dei veri e propri rapporti sessuali di vario genere. Le minori erano poi costrette al silenzio sotto minaccia. Nel corso dell'operazione i militari hanno sequestrato alcuni cellulari di proprietà dell'uomo, nonché hard disk con all'interno materiale inequivocabile.