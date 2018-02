Monumento degli Alpini danneggiato a Portogruaro: il Mestre pagherà il restauro

Sarà l'ACMestre a coprire le spese per il restauro dell'aquila degli alpini di Portogruaro, monumento danneggiato da un tifoso dopo la gara di sabato pomeriggio.

Le dichiarazioni dell'Ac Mestre

La squadra mestrina in una nota ha precisato: "Pur non avendo alcuna responsabilità riguardo a questo sconsiderato e condannabile gesto di un singolo, ci scusiamo a nome di tutti i tifosi di Mestre e di Portogruaro per l'accaduto, nonché con la stessa sezione degli Alpini di Portogruaro e con il Comune della città del Lemene. Da quanto si è appreso, la persona che ha danneggiato la statua non fa parte di alcun gruppo organizzato di tifosi ed era in quel momento in stato confusionale a causa della notizia, appresa pochi istanti prima, di un furto con scasso nella sua proprietà".

Copertura spese

Infine si mette nero su bianco la disponibilità del presidente Stefano Serena che, a nome del Mestre, si rende fin da subito disponibile per la copertura delle spese di restauro della statua.