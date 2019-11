Venezia indossa gli abiti del Natale: accesi l'albero di 13 metri e le luminarie

Piazza San Marco torna a risplendere con le luci del Natale. La tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie in piazza e dell’albero ha dato avvio ufficialmente oggi, alle 18, alla stagione natalizia a Venezia. Oltre all’area marciana - Piazza San Marco e Calle Larga XXII Marzo -, è stato acceso l’albero del Natale 2019, che svetta in posizione centrale in Piazzetta San Marco. Alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e delle autorità, il simbolo natalizio per eccellenza, alto circa 13 metri, ha preso vita e colore, grazie al contributo di American Express che ha deciso di sostenere nel 2020 le iniziative veneziane.

.

A dare il via ai festeggiamenti natalizi di quest'anno sono state le note del coro Vocal Skyline che ha rallegrato Piazza San Marco con un sottofondo di canzoni natalizie rivisitate per l'occasione e ha accolto con entusiasmo e calore il pubblico presente in piazza. Tra una canzone e l'altra le autorità presenti, nello specifico, il presidente dell'associazione Piazza San Marco, Claudio Venier, Annapaola Rey di Caffè Lavena e il sindaco della città metropolitana Luigi Brugnaro, hanno espresso il loro augurio di natale alla cittadinanza e allo stesso tempo non sono mancate parole di sostegno per il momento delicato che Venezia si trova ad affrontare dopo l'acqua alta che l'ha colpita nelle scorse settimane.

Positivo e propositivo l'augurio del sindaco Brugnaro che invita a sorridere e divertirsi perché «di tristezze c'è sempre modo di parlare».