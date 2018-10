Uomo accoltellato per strada a Chioggia: all'ospedale

Violenza nel centro di Chioggia martedì mattina. Un uomo, poco dopo le 9, sarebbe stato colpito e ferito con un'arma da taglio in corso del Popolo, nel cuore della città storica: il fendente lo avrebbe raggiunto alla schiena, causandogli, pare, un taglio superficiale. L'uomo, 51enne, è stato subito soccorso dalle persone presenti e poco dopo dal personale del Suem 118, intervenuto con un'ambulanza. Dopodiché è stato portato all'ospedale locale, dove si trova sotto osservazione. Carabinieri e polizia stanno accertando l'accaduto.

Accoltellatore in caserma

Poco più tardi il presunto accoltellatore - che in un primo momento si sarebbe allontanato - si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri. Pare che con sé abbia portato anche l'arma utilizzata. Le forze dell'ordine, anche grazie alla testimonianza, stanno lavorando per ricostruire i fatti.

Paura in centro

Molte persone hanno assistito alla scena e poi all'arrivo dei soccorsi, dato che l'episodio si è svolto nella via principale della città. Una donna, evidentemente scossa, racconta: «Ero appena uscita dalla posta, abbiamo sentito le urla e lui cadere a terra, una paura...». Un'altra, che gestisce un negozio poco distante, si sfoga: «Ci sono donne e bambini che hanno assistito alla scena, c'era sangue a terra. Sono arrivata e ho sentito le sirene, mi sono spaventata... Non è possibile che succedano cose del genere alle 9.30 di mattina, in pieno centro. Poi scappano tutti. Qui è stato tutto transennato e i commercianti non possono lavorare».