Nasce la cabina di regia sulle bonifiche, firma Brugnaro-Galletti: "Stanziati 80 milioni"

"Con questa cabina di regia faremo sintesi tra le varie istituzioni ed è la dimostrazione che lavorando tutti nella stessa direzione i risultati arrivano". Chissà se l'ennesima firma sulle bonifiche a Porto Marghera porterà effettivamente a risultati concreti. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, ci credono. Tanto da organizzare la firma della "Convenzione attuativa per la costituzione di una cabina di regia per il Sin di Porto Marghera” giovedì pomeriggio al parco scientifico tecnologico Vega. In quel padiglione Antares che ospita la mostra permanente sul centenario dell'area industriale. L'accordo ha una durata di 5 anni e punta a fare sintesi tra Ministero, Regione, Città metropolitane e Comune in modo da accelerare i tempi delle bonifiche e semplificare al massimo burocrazia e procedimenti.

Ottanta milioni di euro

"Ci sono 80 milioni di euro che vengono finanziati dal ministero - ha dichiarato l'esponente del governo Gentiloni - le risorse già c'erano e ne abbiamo dato atto alcun mesi fa, oggi partiamo con i progetti e i cantieri. Le bonifiche serviranno per restituire aree produttive ai territori, ottemperando alle nostre linee guida di consumare meno suolo e di ridurre le emissioni. Qui stiamo parlando di sviluppo industriale sostenibile, ma non sono parole vuote. Puntiamo sull'economia circolare dialogando con il territorio. Troppo spesso abbiamo abbandonato territorio per andare a costruire in terreni vergini, un doppio danno. La cabina di regia va incontro all'esigenza di spendere i soldi in maniera efficiente e con trasparenza. Di più, la filiera green costituisce per l'Italia un settore produttivo dalle prospettive importanti, e qui vicino c'è un ex stabilimento chimico convertito a bioraffineria dall'Eni".

Brugnaro: "Gioco di squadra"

Con la firma di giovedì si chiude il cerchio di due anni di lavoro da parte dell'amministrazione comunale: "Siamo riusciti a fare sintesi - ha dichiarato un sorridente sindaco Brugnaro - perché i posti di lavoro non si costruiscono con una delibera. E' stato un lavoro difficile, perché a Porto Marghera in tanti ci hanno messo mano. Abbiamo discusso punto per punto, andando nel merito delle questioni. Trovando grande collaborazione dei tecnici del ministero dell'Ambiente, ma anche della Regione. Rendendo appetibili le aree gli investitori arrivano, ma chiedono certezze nei tempi e nei metodi".

Confindustria: "Attrarre investimenti"

"La convenzione prende come riferimento anche il lavoro svolto in passato, mi riferisco ai protocolli operativi di Porto Marghera - ha dichiarato dal palco il presidente di Confindustria, Vincenzo Marinese - e dall’altra parte, istituendo una cabina di regia, accentua la collaborazione tra gli enti locali e il Ministero, cosa auspicata da tutti nel corso di questi anni. Ovviamente tutti questi elementi fanno parte di una serie di azioni che sono rivolte al riutilizzo delle aree e all’attrazione di investimenti garantendo tempi e costi certi e un monitoraggio continuo proprio attraverso la cabina di regia".

Le parti coinvolte

Dopo l'incontro del 12 gennaio scorso tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente, Regione del Veneto, Comune di Venezia e Autorità Portuale, in cui era stata appurata la compatibilità tra gli interventi di bonifica da effettuare nel SIN di Venezia - Porto Marghera e gli interventi di sviluppo che verranno promossi nell'area di crisi industriale complessa, ora si è fatto un altro passo avanti. "La Cabina di regia istituzionale, presieduta dal direttore generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente, e composta da due rappresentanti del Ministero dell’Ambiente oltre al presidente, da un rappresentante della Città metropolitana di Venezia e da un rappresentante del Comune, si riunirà a Venezia, negli uffici della Città Metropolitana, oppure a Roma, negli uffici del Ministero almeno ogni 30 giorni, anche in videoconferenza", recita un comunicato di Ca' Farsetti.