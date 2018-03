Persiste l'acqua alta: previsioni riviste al rialzo, nel fine settimana marea a 115 centimetri

La marea si mantiene a livelli sostenuti e porta l'acqua alta a Venezia. Confermate le previsioni del centro maree comunale per i prossimi giorni della settimana, che vedranno le calli della città allagarsi diverse volte, di sera e di mattina. Il bollettino emesso all'ora di pranzo del 15 marzo, infatti, annuncia numerosi picchi da codice giallo, rivedendo al rialzo le precedenti previsioni. Si arriva a 105 centimetri alle 22.20 di giovedì 15 marzo, poi 105 centimetri alle 10 di venerdì 16 marzo, e di nuovo su a 100 la sera dello stesso giorno, alle 22.40. Sabato 17 marzo i valori massimi saranno ancora più elevati, con 105 centimetri alle 10.35 di mattina e 115 la sera, attorno alle 23.

Indicate anche le previsioni di massima per i giorni successivi, che annunciano pure per domenica marea tendente a molto sostenuta. Sul sito del Comune un messaggio di alert avvisa: "Dalla sera di giovedì 15 marzo a martedì 20 marzo condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell’acqua alta. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti". Sono dati che confermano un periodo piuttosto generoso in fatto di acque alte. Già nei giorni scorsi, ha fatto sapere il centro previsioni del Comune, il numero di eventi mareali superiori a 80 centimetri ha eguagliato quello registrato nei primi 6 mesi dello scorso anno.