L'acqua alta ha raggiunto i 107 centimetri, domani confermata quota 140

L'acqua alta a Venezia si è fermata a 107 centimetri verso le 8.20 di stamattina, contro i 110 previsti. Provvidenziale un vento da est che ha bloccato la spinta dello Scirocco che però, successivamente, è tornato ad essere prevalente. Il Centro maree del Comune di Venezia, pertanto, conferma le previsioni per le prossime massime: un'acqua alta sui 110 centimetri per le 23 di oggi, sabato 23 novembre, e una di 140 centimetri per le 8.50 di domani, domenica mattina.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, Arpa Veneto annuncia tra sabato pomeriggio e domenica pomeriggio fase di tempo perturbato con precipitazioni anche a carattere di rovescio o locale temporale, specie verso la costa; quantitativi consistenti, localmente abbondanti su zone montane, pedemontane e pianura nord-orientale. Rinforzo dei venti di Scirocco sulla costa e in quota.