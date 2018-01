E' in arrivo un nuovo picco elevato di acqua alta: ma stavolta le passerelle ci saranno

Stavolta le passerelle ci saranno, ovviando ai disagi che hanno dovuto subire coloro che il primo giorno dell'anno hanno raggiunto piazza San Marco per la messa in Basilica o per visitare i musei dell'area marciana. La posa delle passerelle per l'acqua alta, infatti, è stata anticipata al 2 gennaio per limitare i disagi a turisti, residenti e lavoratori, quando invece, come ogni anno, sarebbe dovuta scattare il 4.

Posa anticipata

Il cambio di programma, voluto dal sindaco Luigi Brugnaro, è stato deciso anche in virtù delle previsioni del Centro maree, che nel bollettino delle 13.30 di martedì indica un possibile picco di marea di 105 centimetri alle 10.50 del 3 gennaio. Andrà "sotto" non solo piazza San Marco: stesso destino anche per i punti più bassi della città. Gli operatori di Veritas sono già al lavoro per garantire i percorsi pedonali, l'unica alternativa in caso contrario sarebbero stati gli stivali.

Le previsioni meteo

Il tutto mentre il meteo fino a venerdì, secondo le previsioni dell'Arpav, dovrebbe mantenersi variabile. Nel weekend dell'Epifania, poi, spazio al maltempo, ma con temperature non troppo rigide (DETTAGLI).

Le previsioni per mercoledì 3 gennaio