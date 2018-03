L'acqua alta si impenna prima di Pasqua, il centro maree annuncia: 115 centimetri venerdì

Il fine settimana di Pasqua potrebbe non essere dei migliori dal punto di vista meteo, con gli spostamenti resi più complicati anche da un probabile ritorno della marea su livelli sostenuti o molto sostenuti. In particolare il centro previsioni del Comune di Venezia annuncia un graduale aumento dei valori nei prossimi giorni, con quote oltre i 90 centimetri nelle serate di mercoledì e giovedì e un picco massimo di 115 centimetri (codice arancione) verso le 23.30 di venerdì 30 marzo.

Maltempo in arrivo

L'aumento dei livelli medi di marea si accompagna ad un peggioramento delle condizioni meteo. Sembra che la primavera lascerà spazio, almeno per qualche ora, a dei fenomeni di maltempo: il servizio Arpav annuncia per giovedì e venerdì "cielo spesso nuvoloso e precipitazioni", anche se "più probabilmente su rilievi e zone limitrofe". Insomma, qualche pioggia si potrebbe vedere anche in provincia di Venezia. Quanto ai giorni di Pasqua e Pasquetta, bisognerà attendere qualche ora per avere delle previsioni attendibili.