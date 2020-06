Acqua alta anomala: previsti 120 centimetri

La perturbazione tardo primaverile che sta interessando in queste ore la provincia di Venezia avrà una ricaduta anche sul livello dell'acqua, in coincidenza del massimo della marea astronomica. Nell'ultimo bollettino emesso questa mattina alle 10.30 dal centro maree del Comune, si registra un picco massimo di acqua alta di 120 centimetri alle 22.30 di questa sera. Un livello di certo anomalo per il periodo. Domani sera alle 22.55, invece, sono previsti 100 centimetri.

Il bollettino di oggi alle 10.30