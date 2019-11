Acqua alta, le fornaci ferme a Murano perdono più di mille euro al giorno

Perfino l'isola del vetro, Murano, più alta rispetto a Venezia, in alcuni punti ha subìto i danni dell'alta marea, a 187 centimetri, nella notte tra il 12 e il 13 novembre scorso. Ne è testimone una fornace, la Fabiano Amadi, tra quelle che hanno subito i danni maggiori. Minori ma importanti anche le conseguenze sulle storiche conterie di Alessandro Tagliapietra, quintali di perle in vetro che non si producono più, nate dal lavoro del nonno e poi del padre, dal 1930 al 2001. Custodite in pesanti casse di legno, rischiano di andare perse in parte. Dovranno comunque essere spostate e pulite. Amadi: «Ora per smaltire soda e altri composti andati perduti con la marea, spenderemo fino a 4, 5 mila euro a metro cubo. Sono materiali rovinati, quindi inutilizzabili, non si può far altro che conferirli nelle modalità e secondo i costi esorbitanti prescritti dalle leggi». Gambaro: «Il guaio è ora rimettere in funzione i forni danneggiati: significa stare fermi con la produzione una settimana, se non di più. In generale, sull'isola, poteva andare peggio».