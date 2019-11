Acqua alta, sindaco: «Documentate i danni subiti». Le riprese da elicottero VIDEO

«Acqua alta: si invitano cittadini e imprese a documentare i danni subiti». Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che questa notte ha colpito Venezia, l'amministrazione comunale presenterà richiesta di stato di crisi alla Regione Veneto, ai fini della successiva dichiarazione dello stato di emergenza da parte della presidenza del Consiglio dei ministri. «Tutti i cittadini e imprese raccolgano materiale utile a dimostrare i danni subiti con fotografie, video, documenti o altro - invita il sindaco Brugnaro - nei prossimi giorni comunicheremo le modalità precise per la richiesta di contributo». Sono 130 i vigili del fuoco, marcoledì mattina, impegnati nelle attività di soccorso. L'elicottero Drago 71 dei vigili del fuoco ha fatto un sopralluogo sull'isola di Pellestrina per individuare i luoghi più idonei per piazzare le pompe ad alta capacità di aspirazione. Mercoledì mattina arriva a Venezia anche il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco Fabio Dattilo con il capo dell' emergenza Guido Parisi e il capo della protezione civile Angelo Borrelli.

