Scirocco e maltempo continuano a farsi sentire: domenica sera previsti 120 centimetri

Lo scirocco continua a spirare e il maltempo non si arresta. Per questo motivo le previsioni del Centro maree sono state riviste in rialzo nelle ultime ore riguardo il picco di acqua alta atteso nella serata di domenica: Alle 18.15, infatti, gli esperti di Ca' Farsetti hanno ulteriormente innalzato il picco previsto alle 21.20, portandolo da 110 a 120 centimetri. Già nel corso del primo pomeriggio erano stati segnalati come possibili livelli fino a 115 centimetri.

Anche lunedì acqua alta

Ci sarà quindi la necessità di uscire con gli stivali tra poche ore, così come ci si affiderà alle passerelle predisposte dagli operatori Veritas. Lunedì, invece, sempre in serata, si prevede un picco di 100 centimetri, sensibilmente inferiore ma comunque da codice giallo. I valori sono espressi in centimetri e sono riferiti allo zero mareografico di Punta della Salute.

Gallery