Acqua alta: inzuppati due arazzi di Mirò. Ora in restauro per salvarli

Danno idraulico alle toilette di palazzo Zaguri per l'acqua alta di Venezia: allagato il secondo piano della mostra «Da Kandisky a Botero, tutti in un filo» allestita da Venice Exhibition srl, catena umana notturna per pulire ed asciugare i due arazzi inzuppati esposti per ore all'umidità dell'acqua salsa. Un sopralluogo notturno del proprietario e dei custodi alla mostra in allestimento poco dopo le 23.30 di lunedì per fare l'amara scoperta. «Quando siamo arrivati abbiamo percepito un acre odore di fognatura e colava acqua dagli scalini al piano terra come un ruscelletto di montagna - raccontano gli organizzatori - La fuoriuscita è avvenuta dalle toilette, avevamo lasciato il palazzo alle 17 del pomeriggio di ieri e non sappiamo per quante ore l'acqua ha allagato i pavimenti del secondo piano». I due capolavori di Joan Mirò negli imballi erano gli unici lasciati appoggiati sul piano.

Ad Asti per il restauro

»Delle sale dovevano ancora essere allestite al primo, al secondo e al terzo piano - spiega il patron Mauro Rigoni - ed alcuni arazzi erano purtroppo appoggiati sul pavimento. Ad avere la peggio i due arazzi di Mirò perché erano i più vicini alle toilette del secondo piano, purtroppo hanno fatto a tempo ad inzupparsi quasi per metà». Gli arazzi valgono circa mezzo milione di euro ciascuno. «ono stati inviati d'urgenza all'arazzeria Scassa di Asti, realizzatrice di tutti gli arazzi esposti su commissione dei grandi artisti del Novecento, per un restauro a tempo di record prima che i devastanti danni della salsedine possano intaccare i colori sgargianti del maestro spagnolo. Speriamo di poterli salvare ed esporre», spiegano gli organizzatori. Corsa contro il tempo per l'apertura al pubblico programmata per le ore 11.00 di giovedì 1 novembre alla presenza del critico d'arte Vittorio Sgarbi, testimonial e voce dell'audioguida che descriverà per i visitatori i 100 arazzi in mostra.

Gallery