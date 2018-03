Marzo si apre con l'acqua alta a Venezia: tre picchi consecutivi da 105 centimetri

Il primo fine settimana di marzo si prospetta parecchio umido a Venezia. Alle precipitazioni si somma l'acqua alta, che dovrebbe attestarsi per tre giorni consecutivi su livelli superiori al metro, e per la precisione a 105 centimetri. Lo annuncia il centro previsioni maree comunale, che prevede i momenti di massima tra le 23 e le 23.30 sia venerdì che sabato e domenica.

Codici gialli

Questa la situazione, dunque, per quanto riguarda i valori di marea massimi previsti per i prossimi giorni: 1 marzo alle 23 105 centimetri, 2 marzo alle 23:25 105 centimetri, 3 marzo alle 23:35 105 centimetri. Il servizio comunale intanto avvisa che, vista l'attivazione del piano neve in tutta la città, "per garantire la pubblica incolumità alcuni percorsi su passerelle potranno essere ridotti o sospesi".