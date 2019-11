Come "l'acqua granda" del 1966

L'acqua a Venezia è arrivata tra i 180 e i 190 centimetri intorno alle undici di sera. Una marea record, di molto superiore al valore del 29 ottobre 2018, quando toccò i 156. Molto vicina a quello del 1966, 194 centimentri. Raffiche di bora, tutta la città è stata allagata, anche le zone più alte di Castello. E domani potrebbe succedere di nuovo. Emergenza a Chioggia e Isole. Danni e allagamenti anche sui litorali. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha attivato l’unità di crisi della protezione civile. Nella sala operativa regionale ci sono l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin e il direttore della protezione Regionale, Luca Soppelsa. Si stanno monitorando i danni provocati dall’eccezionale acqua alta a Venezia, con gravissime ripercussioni sull’intera laguna, e condizioni di allarme sull’intera costiera veneta mentre preoccupa la situazione di alcuni fiumi, in particolare il Piave, perché il mare non riceve. Domani alle 12 il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il direttore del dipartimento nazionale della protezione civile, Angelo Borrelli, terranno una conferenza stampa nella sala operativa della protezione civile regionale, a Marghera, via Paolucci.

Le "storiche"

Il livello massimo mai raggiunto a partire dal 1923 è stato nel 1966 con la storica "aqua granda" del 4 novembre, quando il livello toccò i 194 centimetri. Tredici anni dopo, il 22 dicembre 1979, si registrò il dato di 166 centimetri. Seguono i 158 centimetri del primo febbraio 1986, e i 156 dell'anno scorso. Scuole materne e asili nido chiusi anche domani, 13 novembre, coma da ordine della Prefettura di Venezia, sia in centro storico che nelle isole. Preoccupazione anche per domattina: alle 10.25 la marea è prevista a 150, se si dovessero verificare tutte le condizioni metorologiche anticipate. Vista l'evoluzione delle condizioni meteo è stato deciso, durante un vertice d'urgenza nella sede della polizia locale di Venezia, che domani, mercoledì 13 novembre, l'attività scolastica di ogni ordine e grado sarà sospesa.

Barche accatastate. Emergenza mareggiate anche sui litorali.

🔺⚠️🔺CON ALTEZZA DI MAREA SUPERIORE A 140 CM 🔺⚠️🔺

Il servizio di trasporto pubblico di linea viene sospeso nel suo complesso. Vengono effettuati solamente i collegamenti con le isole dagli impianti rimasti accessibili

➡️https://t.co/nmvmUXSFht@Emergenza24 #muoversivenezia https://t.co/Kc5WXmc3HG — AVM/Actv Venezia (@muoversivenezia) November 12, 2019

#MAREA h21:martedi 12.11 marea eccezionale (170cm),mercoledi marea eccezionale (150cm),giovedi 14.11 marea molto sostenuta (125cm) https://t.co/zkBhpJJjym — CPSM Venezia (@ICPSMVenezia) November 12, 2019

