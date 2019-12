Un'altra acqua alta "eccezionale" a Venezia

L'onda di sessa non si è attenuata e il rischio concreto era che l'acqua alta, questa mattina, potesse toccare un picco di 150 centimetri alle 9.40, secondo le previsioni del centro maree del Comune di Venezia. Alla fine la marea si è fermata a 143 centimetri, un valore comunque importante (marea definita eccezionale), che allunga la striscia delle acque alte "da codice rosso" di questo tragico 2019.

Con queste condizioni la viabilità pedonale della città è per la maggior parte allagata ed è necessario spostarsi indossando gli stivali appositi e camminare, dove possibile, sulle passerelle, mentre le corse dei mezzi pubblici subiscono una serie di modifiche. Almeno finché il livello non cala. Domani mattina, vigilia di Natale, alle 8.55 è prevista un'altra punta a 135 centimetri, mentre per il 25 dicembre la massima di 115 dovrebbe verificarsi alle 9.30.