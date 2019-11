Anche oggi sarà acqua alta, picco di 125 centimetri

Ieri mattina alle 10.50 si sono toccati 121 centimetri a Punta della Dogana, 120 a Burano e 121 a Chioggia. Anche oggi, mercoledì 28 novembre, la marea torna a salire: secondo l'ultimo bollettino (delle 8.30 odierne, ndr) del Centro previsione maree del Comune di Venezia l'acqua alta dovrebbe toccare una nuova punta alle 10.45 di oggi a 125 centimetri, con un allagamento della superficie cittadina pari a poco meno del 30% del suolo calpestabile della città storica.

I record dell'acqua alta

L'acqua alta di ieri ha fatto segnare un nuovo record per la marea a Venezia. Sebbene il 2019 non sia ancora finito, ha fatto registrare diversi record storici, tra i quali 18 eventi mareali maggiori o uguali a 110 centimetri, 12 maggiori o uguali a 110 centimetri nel mese di novembre non si erano mai registrati, il secondo anno è il 2012 con 7 eventi. Ancora, sono stati registrati 8 eventi mareali maggiori o uguali a 120 centimetri (il secondo anno è stato il 2010 con 7), 6 maggiori o uguali a 130 centimetri (il secondo anno è stato il 2009 con 4), 4 maggiori o uguali a 140 centimetri (mai negli ultimi 150 anni se ne erano presentati più di due nello stesso anno) e 3 eventi maggiori o uguali a 150 centimetri. Quest’anno il livello della marea è stato circa 50 ore sopra 1,10 metri, il secondo anno è stato il 2009 con 46.