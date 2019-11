Acqua alta a 130 centimetri alle 9.30

Sono poco sotto le previsioni i valori di acqua alta rilevati dal centro maree del Comune di Venezia domenica mattina, alle 8.55. Lido: 131 centimetri, Punta della Salute e Chioggia: 129. Ancora 135 i centimentri di acqua alta previsti alle 9.30.

Questa domenica mattina abbiamo voluto essere a #Castello, uno dei sestieri più popolati di #Venezia, tra cittadini e

negozianti per verificare i disagi dell’acqua alta e assicurarci che non ci siano emergenze.

Siamo una comunità forte e unita. pic.twitter.com/1m0P5EdTwN — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 24, 2019

Previsioni

Prosegue la fase di maltempo con precipitazioni sulle zone centro-settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale specie verso la costa. Scirocco sulla costa. Persiste l'influenza di correnti cicloniche legate alla bassa pressione in spostamento sul Mediterraneo. Condizioni di tempo da instabile a perturbato si avranno per per buona parte di domenica, con precipitazioni che potranno risultare anche consistenti sulle zone montane, pedemontane e nord-orientali della pianura. Rinforzo dei venti dai quadranti orientali sulla costa. Seguiranno condizioni di maggiore stabilità e più soleggiate fino a martedì.